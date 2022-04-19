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США готовят арест очередной яхты, связанной с российскими олигархами

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 09:52

В фокусе внимания органов США оказалась элитная яхта Amadea, владельцем которой считают подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Яхта, зарегистрированная как собственность компании на Каймановых островах, сейчас находится на острове Фиджи в Тихом океане, после 18 дней путешествия из Мексики.

Во вторник появился ограничивающий судебный приказ местных органов власти - руководитель прокуратуры Кристофер Прайд подал ходатайство в Высший суд на запрет яхте покидать порты острова "до финализации ходатайства об ордере на изъятие имущества" от США.

Агент, представляющий яхту, на прошлой неделе сказал в комментарии Reuters, что юристы оспаривают утверждение о её связи с Керимовым.

Сулейман Керимов попал под санкции США с 2014 года не только за агрессию РФ против Украины, но и за преступления в Сирии.

На прошлой неделе в Германии арестовали суперяхту сестры российского олигарха Алишера Усманова стоимостью $600 млн, а Нидерланды запретили выходить из своих портов 20 яхтам с российскими владельцами.

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Темы: СШАолигархиРосcиясанкции
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