За час війни російська армія втратила 169 літаків та 150 гелікоптерів
Вівторок, 19 квітня 2022, 09:59
Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 20800 солдатів, 169 літаків та 150 вертольотів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 802 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
- артилерійських систем– 386 од,
- РСЗВ - 132 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 169 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1495 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158,
- спеціальна техніка – 27,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються.