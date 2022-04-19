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За час війни російська армія втратила 169 літаків та 150 гелікоптерів

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 09:59
ілюстративне фото

Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 20800 солдатів, 169 літаків та 150 вертольотів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 802 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
  • артилерійських систем– 386 од,
  • РСЗВ - 132 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 169 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки - 1495 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158,
  • спеціальна техніка – 27,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються.

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