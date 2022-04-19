За время войны российская армия потеряла 169 самолетов и 150 вертолетов
Вторник, 19 апреля 2022, 09:59
С начала полномасштабной военной агрессии против Украины российская армия потеряла 20 800 солдат, 169 самолетов и 150 вертолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 20800 человек ликвидировано,
- танков ‒ 802 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,
- артиллерийских систем – 386 ед,
- РСЗО - 132 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов – 169 ед,
- вертолетов – 150 ед,
- автомобильной техники - 1495 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются.