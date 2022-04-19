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За время войны российская армия потеряла 169 самолетов и 150 вертолетов

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 09:59
иллюстративное фото

С начала полномасштабной военной агрессии против Украины российская армия потеряла 20 800 солдат, 169 самолетов и 150 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20800 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 802 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,
  • артиллерийских систем – 386 ед,
  • РСЗО - 132 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 169 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1495 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,
  • специальная техника – 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются.

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