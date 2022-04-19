Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Докази злочинів РФ: слідчі ДБР виявили 13 поховань містян на Київщині

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 10:39
фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань задокументували злочини російських окупантів у місті Ірпінь Київської області.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, якого цитує пресцентр ДБР

Пряма мова: "Жоден злочин не залишиться безкарним. Сьогодні ніхто у світі, крім самих винуватців трагедії, не сумнівається у тому, що людожерські вчинки в Ірпені, Бучі та в інших містах України вчинили саме російські військові. Але крім політичного, морального осуду має бути і жорстока юридична оцінка".

Деталі: Слідчі ДБР оглянули на Київщині близько 700 гектарів площі міста, а це понад 10 тисяч будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було обмаль інфраструктурних об’єктів, а лише школи, лікарні, дитячі садочки.

 

Вказано, що в ході слідчих дій були встановлені неспростовні докази злочинів проти людяності представників збройних сил Російської Федерації на території міста Ірпінь.

Зокрема, це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також в ході слідчих дій була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція, документи та інші ознаки приналежності.

З-поміж іншого слідчі ДБР виявили 13 поховань містян.

ВІДЕО ДНЯ
 

Задокументовано використання у житлових кварталах проти мирних мешканців:

  • протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;
  • аеробалістичної ракети "Іскандер-М";
  • артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами та іншої забороненої зброї.

Усі ці факти належним чином задокументовані та зафіксовані.

Вказано, що далі слідча група Бюро вирушила до Сумської області, де спільно із представниками Нацполіції продовжить фіксацію злочинів у населених пунктах області.

Теми: війнаКиївська областьДБР
Головне сьогодні

Окупанти Криму образилися за літеру Z та пригрозили Поклонській покаранням

Воїни ДПСУ вийшли до держкордону України у трьох областях

Переговори: у Кремлі заявили, що передали Україні "документ". У Зеленського вивчають позицію РФ

Радник голови ОП: Медведчук – "заробітчанин", який розвів росіян на великі гроші

У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував на росіян

ЗСУ спростували заяву Пентагону про надані Україні літаки

Усі новини...
війна
В Росії почали продавати "Z-кулічі"
Від нічних обстрілів Миколаєва постраждали дві людини, мер показав воронку
Шойгу вперше за три тижні прокоментував війну в Україні
Останні новини
17:32
Марки "Русский военный корабль, иди…" розкупили. Їх продаватимуть онлайн
17:32
відеоВ Ірпені сапери підірвали авіабомбу, що залишилася після російських окупантів
17:23
Архітектор штаб-квартири Apple розказав про перші кроки у відновленні повоєнного Харкова
17:20
Антикорупційний суд ухвалив перший вирок в умовах повномасштабної війни з Росією
17:14
На Харківщині знайшли склад із вкраденими боєприпасами й комплектуючими
17:01
Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі - США
16:53
В деокупованих областях відновили газопостачання 190 тисячам домогосподарств
16:52
"Ми дуже чекаємо ЗСУ". Два місяці окупації півдня в коротких історіях
16:51
фотоКиївщина: вантажівка заїхала в ліс і підірвалась на міні, водій загинув
16:45
Злочини РФ документуватиме отець, який 20 років розслідує Голокост. Як дати свідчення
Усі новини...