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Докази злочинів РФ: слідчі ДБР виявили 13 поховань містян на Київщині

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 10:39
Докази злочинів РФ: слідчі ДБР виявили 13 поховань містян на Київщині
фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань задокументували злочини російських окупантів у місті Ірпінь Київської області.

Джерело: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, якого цитує пресцентр ДБР

Пряма мова: "Жоден злочин не залишиться безкарним. Сьогодні ніхто у світі, крім самих винуватців трагедії, не сумнівається у тому, що людожерські вчинки в Ірпені, Бучі та в інших містах України вчинили саме російські військові. Але крім політичного, морального осуду має бути і жорстока юридична оцінка".

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Деталі: Слідчі ДБР оглянули на Київщині близько 700 гектарів площі міста, а це понад 10 тисяч будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було обмаль інфраструктурних об’єктів, а лише школи, лікарні, дитячі садочки.

 

Вказано, що в ході слідчих дій були встановлені неспростовні докази злочинів проти людяності представників збройних сил Російської Федерації на території міста Ірпінь.

Зокрема, це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також в ході слідчих дій була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція, документи та інші ознаки приналежності.

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З-поміж іншого слідчі ДБР виявили 13 поховань містян.

 

Задокументовано використання у житлових кварталах проти мирних мешканців:

  • протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;
  • аеробалістичної ракети "Іскандер-М";
  • артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами та іншої забороненої зброї.

Усі ці факти належним чином задокументовані та зафіксовані.

Вказано, що далі слідча група Бюро вирушила до Сумської області, де спільно із представниками Нацполіції продовжить фіксацію злочинів у населених пунктах області.

Теми: війнаКиївська областьДБР
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