Доказательства преступлений РФ: ГБР обнаружило 13 захоронений горожан в Киевской области

Следователи Государственного бюро расследований задокументировали преступления российских оккупантов в городе Ирпень Киевской области.

Источник: директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, цитируемый пресс-центром ГБР

Прямая речь: "Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские поступки в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения должно быть и жестокая юридическая оценка".

Детали: Следователи ГБР осмотрели в Киевской области около 700 гектаров площади города, а это более 10 тысяч домов и зданий. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.

Указано, что в ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил Российской Федерации на территории Ирпеня.

В частности это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.

Из прочего следователи ГБР обнаружили 13 захоронений горожан.

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Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:

противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО Град воспалительного действия;

аэробалистической ракеты "Искандер-М";

артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия

Все эти факты должным образом документированы и зафиксированы.

Указано, что следственная группа Бюро отправилась в Сумскую область, где совместно с представителями Нацполиции продолжит фиксацию преступлений в населенных пунктах области.