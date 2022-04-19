Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Доказательства преступлений РФ: ГБР обнаружило 13 захоронений горожан в Киевской области

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 10:39
Доказательства преступлений РФ: ГБР обнаружило 13 захоронений горожан в Киевской области
фото ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задокументировали преступления российских оккупантов в городе Ирпень Киевской области.

Источник: директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, цитируемый пресс-центром ГБР

Прямая речь: "Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские поступки в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно российские военные. Но кроме политического, морального осуждения должно быть и жестокая юридическая оценка".

Реклама:

Детали: Следователи ГБР осмотрели в Киевской области около 700 гектаров площади города, а это более 10 тысяч домов и зданий. Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.

 

Указано, что в ходе следственных действий были установлены неопровержимые доказательства преступлений против человечности представителей вооруженных сил Российской Федерации на территории Ирпеня.

В частности это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.

ВИДЕО ДНЯ

Из прочего следователи ГБР обнаружили 13 захоронений горожан.

 

Задокументировано использование в жилых кварталах против мирных жителей:

  • противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО Град воспалительного действия;
  • аэробалистической ракеты "Искандер-М";
  • артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия

Все эти факты должным образом документированы и зафиксированы.

Указано, что следственная группа Бюро отправилась в Сумскую область, где совместно с представителями Нацполиции продолжит фиксацию преступлений в населенных пунктах области.

Темы: войнаКиевская областьГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
Все новости...
Реклама: