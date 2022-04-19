У Маріуполі окупанти збирають дані про загиблих і зниклих – радник мера

Російські окупанти у Маріуполі намагаються "легалізувати" захоронення тіл мирних жителів, збирають дані про загиблих і зниклих маріупольців, також вони контролюють у соцмережах групи з пошуку рідних.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Ситуація з захороненням набирає нових кольорів. Від вчора окупанти повідомили про "роз'яснення омбудсмена ДНР"... Для отримання будь-якого паперу щодо смерті близьких в Маріуполі особи мають повідомити дані загиблого, місце поховання або місцезнаходження тіла загиблого, власні дані – і лише після огляду комісією людина отримує папір про смерть та право на поховання на кладовищі.

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Фактично таким чином окупанти намагаються легалізувати в очах маріупольців, що залишаються в місті, та російської пропаганди проведення ексгумації та прибирання тіл з вулиць.

Враховуючи майже повну відсутність зв'язку та головне – електрики, використання можливості подання даних (не кажучи про сумнівність доцільності цього процесу), будь-яка подібна процедура є неможливою до виконання.

З огляду на спробу отримати дані про загиблих та місця їх поховання також складається враження пошуку місць можливих поховань військових".

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Деталі: Андрющенко додає, що "всі пабліки (чат-групи, телеграм-канали, ФБ-групи) по Маріуполю щодо пошуку рідних, встановлення пошкоджень та інше, знаходяться під адмініструванням "волонтерів ДНР", фактично – під контролем російських агентів ФСБ".

Окупанти намагаються створити собі позитивний імідж не лише роздачею "гуманітарки", а й закликаючи шукати рідних на інформаційних ресурсах так званої "ДНР" та Росії.

Для "здійснення пошуку" за посиланнями треба надати власні персональні дані, включаючи місцезнаходження на зараз, та дані про особу, яку шукаєш, включаючи її останнє місцезнаходження.

"Такі сервіси не працюють ані на пошук, ані на допомогу. Вони мають єдину мету – збір та аналіз персональних даних для подальшої фільтрації в середині міста, спроб залучити до співпраці та організації ефективних ІПСО (інформаційно-психологічних операцій – ред.)", – заявляє Андрющенко.

За його словами, "в Росії та її сателітах немає волонтерів у цивілізованому розумінні: це завжди або бюджетники, або агенти ФСБ".

"До того ж, сам Донецьк відчуває велику гуманітарну кризу з водопостачання та їжі. Тому походження "гуманітарки" зрозуміле", – додає радник мера Маріуполя.