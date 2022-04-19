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В Мариуполе оккупанты собирают данные о погибших и пропавших – советник мэра

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 10:42

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются "легализовать" захоронение тел мирных жителей, собирают данные о погибших и пропавших мариупольцах, также они контролируют в соцсетях группы для поиска родных.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Ситуация с захоронением обретает новые оттенки. Со вчера оккупанты сообщили о "разъяснении омбудсмена ДНР"... Для получения любой бумаги о смерти близких в Мариуполе люди должны сообщить данные погибшего, место захоронения или местонахождение тела погибшего, собственные данные – и только после осмотра комиссией человек получает бумагу о смерти и праве на захоронение на кладбище.

Фактически таким образом оккупанты пытаются легализовать в глазах остающихся в городе мариупольцев и российской пропаганды проведения эксгумации и уборки тел с улиц.

Учитывая почти полное отсутствие связи и главное – электричества, использование возможности предоставления данных (не говоря о сомнительности целесообразности этого процесса), любая подобная процедура невозможна для выполнения.

Учитывая попытку получить данные о погибших и местах их захоронения, также складывается впечатление поиска мест возможных захоронений военных".

Детали: Андрющенко добавляет, что "все паблики (чат-группы, телеграмм-каналы, ФБ-группы) по Мариуполю по поиску родных, установка повреждений и прочее находятся под администрированием "волонтеров ДНР", фактически – под контролем российских агентов ФСБ".

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Оккупанты пытаются создать себе положительный имидж не только раздачей "гуманитарки", но и призывая искать родных на информационных ресурсах так называемой "ДНР" и России.

Для поиска по ссылкам нужно предоставить собственные персональные данные, включая местонахождение на данный момент, и данные о человеке, которого ищешь, включая его последнее местонахождение.

Такие сервисы не работают ни на поиск, ни на помощь. Они имеют единственную цель – сбор и анализ персональных данных для дальнейшей фильтрации внутри города, попыток привлечь к сотрудничеству и организации эффективных ИПСО (информационно-психологических операций – ред.)", – заявляет Андрющенко.

По его словам, "в России и ее сателлитах нет волонтеров в цивилизованном понимании: это всегда либо бюджетники, либо агенты ФСБ".

"К тому же сам Донецк испытывает большой гуманитарный кризис в водоснабжением и едой. Поэтому происхождение "гуманитарки" понятно", – добавляет советник мэра Мариуполя.

Темы: Мариупольвойнаоккупация
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