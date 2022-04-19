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Українські десантники знищили бронегрупу елітної мотострілецької бригади з Томська

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 11:22

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ збройних сил Російської Федерації з міста Томськ.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ

Дослівно: "Ми продовжуємо публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення.

Так, нещодавно в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС РФ, м. Томськ".

Деталі: Зазначається, що саме підрозділи цієї військової частини постійно приймали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Водночас у бою з мужніми українськими воїнами чимало "асвабадітелей" згоріли в полум’ї знищених бойових машин, і лише деяких вдалося ідентифікувати по наявних документах, зазначають десантники.

Дослівно: "Зокрема, під час огляду особистих речей одного з типового представника "руського миру" з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру.

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Саме фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою "виживання" при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться.

Також ідентифікували по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М., який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших співслужбовців в статусі злочинця.

 

Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Вони зіткнувшись із сильною, професійною та нещадною відсіччю підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. І тепер цей ворог назавжди залишиться лежати в полях нашої священної землі.

Смерть російським окупантам! Слава Україні! Слава ДШВ!".

Теми: війнаРосія
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