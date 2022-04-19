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Украинские десантники уничтожили бронегруппу элитной мотострелковой бригады из Томска

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 11:22

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение вооруженных сил Российской Федерации из Томска.

Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск

Дословно: "Мы продолжаем публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население.

Так, недавно в районе интенсивных боев, украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС РФ, г. Томск".

Детали: Отмечается, что именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

В то же время, в бою с мужественными украинскими воинами многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин, и лишь некоторых смогли идентифицировать по имеющимся документам, отмечают десантники.

Дословно: "В частности, при осмотре личных вещей одного из типичного представителя русского мира из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата Муханмадиевича имеющиеся документы дают нам понять о его недолгой военной карьере.

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Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся.

Также идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М., который также закончил свою недолгую жизнь как десятки других сослуживцев в статусе преступника.

 

Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий. Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. И теперь этот враг навсегда останется в полях нашей священной земли.

Смерть российским оккупантам! Слава Украине! Слава ДШВ!".

Темы: войнаРосcия
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