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Греція арештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 11:46

Грецька берегова охорона заблокувала російський нафтовий танкер під час руху до місця призначення після того як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Представники берегової охорони сказали, що наказ про арешт корабля був виданий органом по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії Європейським Союзом через її вторгнення в Україну.

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Згідно з джерелами, танкер "Пегас" під російським прапором прямував до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно, але через несприятливі погодні умови відійшов у безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили.

На борту судна перебуває 19 членів екіпажу.

У береговій охороні стверджують, що арештоване саме судно, але не його нафтовий вантаж.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з РФ.

Теми: ГреціяРосіяарештсанкції
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