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Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 11:46

Греческая береговая охрана заблокировала российский нефтяной танкер во время движения к месту назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Представители береговой охраны сказали, что приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Европейским Союзом из-за ее вторжения в Украину.

Согласно источникам, танкер "Пегас" под российским флагом направлялся в Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно, но из-за неблагоприятных погодных условий отошел в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили.

На борту судна находятся 19 членов экипажа.

В береговой охране утверждают, что арестовано само судно, но не его нефтяной груз.

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Темы: ГрецияРосcияарестсанкции
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