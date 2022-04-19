Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 12:05
Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні
Сергій Лавров, фото ТАСС

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров запевняє, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні.

Джерело: "Интерфакс" та "РИА Новости" з посиланням на слова Лаврова, сказані у вівторок в інтерв'ю каналу "India Today"

Деталі: Російські агентства по-різному цитують відповідь Лаврова на запитання, чи Росія розглядає можливість застосування ядерної зброї в Україні.

Реклама:

"Интерфакс" подає таку відповідь: "Лише звичайне озброєння".

"РИА Новости" цитує Лаврова так: "На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь".

Крім того, Лавров заявив, що Росія починає в Україні наступну фазу "спецоперації", тобто новий етап війни.

ВІДЕО ДНЯ

"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз починається. Я впевнений, що це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції. Операція спрямована на повне звільнення Донецької та Луганської республік", – заявив він.

При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не збирається змінювати "режим в Україні", оскільки "у народу має бути свобода вибору".

Лавров продовжує наполягати на версії Кремля: корінь війни – у бажанні США та Заходу правити світом та створити однополярний світ. Нібито США "закачували зброю в Україну", щоб створити "плацдарм" проти РФ біля її кордонів. 

Хоча насправді озброєння в Україну почало надходити напередодні війни, коли розвідкам уже було відомо про дату російського вторгнення.

Нагадаємо: Російська влада не раз брехала про свої плани щодо України: заперечувала наміри почати війну, виправдовуючи скупчення військ біля українських кордонів навчаннями; заперечувала намір окупувати Україну – але продовжує це робити 9-й рік; заперечувала складання списків на ліквідацію, про які повідомляли західні розвідки, – а тепер втілює їх на окупованих територіях України.  

Читайте також: Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї

УП, доповнено
Теми: ядерна зброяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
ядерна зброя
Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою
Віктімблеймінг воєнного часу
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: