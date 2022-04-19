Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров запевняє, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні.

Джерело: "Интерфакс" та "РИА Новости" з посиланням на слова Лаврова, сказані у вівторок в інтерв'ю каналу "India Today"

Деталі: Російські агентства по-різному цитують відповідь Лаврова на запитання, чи Росія розглядає можливість застосування ядерної зброї в Україні.

"Интерфакс" подає таку відповідь: "Лише звичайне озброєння".

"РИА Новости" цитує Лаврова так: "На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь".

Крім того, Лавров заявив, що Росія починає в Україні наступну фазу "спецоперації", тобто новий етап війни.

"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз починається. Я впевнений, що це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції. Операція спрямована на повне звільнення Донецької та Луганської республік", – заявив він.

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При цьому голова МЗС РФ знову намагається переконати, що Москва не збирається змінювати "режим в Україні", оскільки "у народу має бути свобода вибору".

Лавров продовжує наполягати на версії Кремля: корінь війни – у бажанні США та Заходу правити світом та створити однополярний світ. Нібито США "закачували зброю в Україну", щоб створити "плацдарм" проти РФ біля її кордонів.

Хоча насправді озброєння в Україну почало надходити напередодні війни, коли розвідкам уже було відомо про дату російського вторгнення.

Нагадаємо: Російська влада не раз брехала про свої плани щодо України: заперечувала наміри почати війну, виправдовуючи скупчення військ біля українських кордонів навчаннями; заперечувала намір окупувати Україну – але продовжує це робити 9-й рік; заперечувала складання списків на ліквідацію, про які повідомляли західні розвідки, – а тепер втілює їх на окупованих територіях України.

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