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Лавров отвергает возможность ядерного удара по Украине

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 12:05
Сергей Лавров, фото ТАСС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверяет, что Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине.

Источник: "Интерфакс" и "РИА Новости" со ссылкой на слова Лаврова, сказанные во вторник в интервью каналу "India Today"

Детали: Российские агентства по-разному цитируют ответ Лаврова на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность применения ядерного оружия в Украине.

"Интерфакс" подает такой ответ: "Только обычное вооружение".

"РИА Новости" цитирует Лаврова так: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений"

Кроме того, Лавров заявил, что Россия начинает в Украине следующую фазу "спецоперации", то есть новый этап войны.

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции. Операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской республик", – заявил он.

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При этом глава МИД РФ снова пытается убедить, что Москва не собирается менять "режим на Украине", так как "у народа должна быть свобода выбора".

Лавров продолжает настаивать на версии Кремля: корень войны – в желании США и Запада править миром и создать однополярный мир. Якобы США "закачивали оружие в Украину", чтобы создать "плацдарм" против РФ у ее границ.

Хотя на самом деле вооружение в Украину начало поступать накануне войны, когда разведкам уже было известно о дате российского вторжения.

Напомним: Российские власти не раз лгали о своих планах относительно Украины: отрицали намерения начать войну, оправдывая скопление войск у украинских границ учениями; отрицали намерение оккупировать Украину – но продолжает это делать 9-й год; отрицали составление списков на ликвидацию, о которых сообщали западные разведки, – а теперь реализуют их на оккупированных территориях Украины.

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УП, дополнено
Темы: ядерное оружиеРосcияУкраинавойна
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