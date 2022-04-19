Лавров отвергает возможность ядерного удара по Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверяет, что Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине.

Источник: "Интерфакс" и "РИА Новости" со ссылкой на слова Лаврова, сказанные во вторник в интервью каналу "India Today"

Детали: Российские агентства по-разному цитируют ответ Лаврова на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность применения ядерного оружия в Украине.

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"Интерфакс" подает такой ответ: "Только обычное вооружение".

"РИА Новости" цитирует Лаврова так: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений"

Кроме того, Лавров заявил, что Россия начинает в Украине следующую фазу "спецоперации", то есть новый этап войны.

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"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции. Операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской республик", – заявил он.

При этом глава МИД РФ снова пытается убедить, что Москва не собирается менять "режим на Украине", так как "у народа должна быть свобода выбора".

Лавров продолжает настаивать на версии Кремля: корень войны – в желании США и Запада править миром и создать однополярный мир. Якобы США "закачивали оружие в Украину", чтобы создать "плацдарм" против РФ у ее границ.

Хотя на самом деле вооружение в Украину начало поступать накануне войны, когда разведкам уже было известно о дате российского вторжения.

Напомним: Российские власти не раз лгали о своих планах относительно Украины: отрицали намерения начать войну, оправдывая скопление войск у украинских границ учениями; отрицали намерение оккупировать Украину – но продолжает это делать 9-й год; отрицали составление списков на ликвидацию, о которых сообщали западные разведки, – а теперь реализуют их на оккупированных территориях Украины.

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