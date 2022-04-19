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Франція підтримає нафтове ембарго проти РФ

Вівторок, 19 квітня 2022, 12:25

Франція виступає за нафтове ембарго Євросоюзу проти Росії та переконуватиме інші країни підтримати цей крок.

Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у телеефірі, пише "Європейська правда".

Міністр сказав, що такий крок обговорюється серед заходів для нового пакету санкцій, а президент Франції Еммануель Макрон підтримує його.

"Сподіваюся, у наступні тижні ми зможемо переконати наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти", - сказав Бруно Ле Мер. 

Макрон заявляв, що підтримує і газове ембарго. Для Франції це менш болючий крок, ніж для багатьох членів ЄС, з огляду на велику частку атомної енергії в її енергетичному секторі. 

Президентка Єврокомісії раніше повідомляла, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо "Сбербанку" Росії, а також механізм нафтового ембарго проти Москви.

Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою – до посилення Путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.  

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Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у Росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ - 40%.

Теми: ФранціяРосіянафта
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