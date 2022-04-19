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Франция поддержит нефтяное эмбарго против России

Вторник, 19 апреля 2022, 12:25

Франция выступает за нефтяное эмбарго Евросоюза против России и будет убеждать другие страны поддержать этот шаг.

Как сообщает Reuters, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер в телеэфире, пишет "Европейская правда".

Министр сказал, что такой шаг обсуждается среди мер нового пакета санкций, а президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его.

"Надеюсь, в следующие недели мы сможем убедить наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти", – сказал Ле Мер.

Макрон заявлял, что поддерживает и газовое эмбарго. Для Франции это менее болезненный шаг, чем для многих членов ЕС, учитывая большую часть атомной энергии в ее энергетическом секторе.

Президент Еврокомиссии ранее сообщала, что шестой пакет санкций ЕС может включить ограничительные меры по "Сбербанку" России, а также механизм нефтяного эмбарго против Москвы.

Впрочем, по ее словам, блок не рассматривает простой запрет на экспорт нефти в европейские государства, потому что это приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете – к усилению Путина. Для санкций против этой сферы разрабатывают специальные механизмы.

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Отказ от российской нефти может служить особым вызовом для Венгрии, Словакии и Болгарии, покупающих этот ресурс преимущественно в России. В целом российская нефть составляет 25% среди нефтяного импорта Евросоюза, тогда как газ – 40%.

Темы: ФранцияРосcиянефть
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