На Київщині від рук окупантів загинуло понад 1000 цивільних – поліція

У Київській області у результаті російської агресії загинуло понад 1000 цивільних осіб, переважна більшість людей були застрелені, тіла продовжують виявляти.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у коментарі журналістам 19 квітня

Пряма мова Нєбитова: "На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб".

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Деталі: За його словами, лише у місті Буча вже виявили понад 420 тіл загиблих.

Тіла продовжують виявляти, бо люди повертаються додому і знаходять у себе вдома, у підвалах чи в колодязях загиблих.

Лише за одну добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.

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Крім того, за словами Нєбитова, лише за квітень зафіксовано 12 випадків травмування і загибелі людей, які підірвались на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах.

Вибухівку росіяни позалишали всюди – у будинках на дверях, у пральних машинах, холодильниках, мікрохвильовках.

Мінували навіть кладовища – лише на одному цвинтарі на Київщині вибухотехніки виявили 13 розтяжок.

Загалом в області зараз працює більше 400 правоохоронців, вони вже опитали понад 27 тисяч осіб щодо злочинів вчинених росіянами.