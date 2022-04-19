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В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1000 гражданских – полиция

Ирина БалачукВторник, 19 апреля 2022, 12:54
В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1000 гражданских – полиция
Эксгумация тел убитых россиянами мирных жителей Киевской области. Фото полиции

В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц, подавляющее большинство людей были застрелены, тела продолжают обнаруживать.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небитов в комментарии журналистам 19 апреля

Прямая речь Небитова: "На Киевщине в результате российской агрессии погибли уже более 1000 гражданских лиц".

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Детали: По его словам, только в городе Буча уже обнаружено более 420 тел погибших.

Тела продолжают обнаруживать, потому что люди возвращаются домой и находят дома, в подвалах или в колодцах погибших.

Только за сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.

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Кроме того, по словам Небитова, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.

Взрывчатку россияне оставляли повсюду – в домах на дверях, в стиральных машинах, холодильниках, микроволновках.

Минировали даже могилы – только на одном кладбище в Киевской области взрывотехники обнаружили 13 растяжек.

Всего в области сейчас работает более 400 правоохранителей, они уже опросили более 27 тысяч человек по поводу преступлений, совершенных россиянами.

Темы: Киевская областьвойнажертвы
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