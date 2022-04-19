В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1000 гражданских – полиция
В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц, подавляющее большинство людей были застрелены, тела продолжают обнаруживать.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небитов в комментарии журналистам 19 апреля
Прямая речь Небитова: "На Киевщине в результате российской агрессии погибли уже более 1000 гражданских лиц".
Детали: По его словам, только в городе Буча уже обнаружено более 420 тел погибших.
Тела продолжают обнаруживать, потому что люди возвращаются домой и находят дома, в подвалах или в колодцах погибших.
Только за сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.
Кроме того, по словам Небитова, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.
Взрывчатку россияне оставляли повсюду – в домах на дверях, в стиральных машинах, холодильниках, микроволновках.
Минировали даже могилы – только на одном кладбище в Киевской области взрывотехники обнаружили 13 растяжек.
Всего в области сейчас работает более 400 правоохранителей, они уже опросили более 27 тысяч человек по поводу преступлений, совершенных россиянами.