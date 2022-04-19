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У Британії планують передати Україні ракетні установки Stormer – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 12:55

Британський уряд планує передати Україні броньовані ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Sun.

Установка Stormer HVM має восьмизарядну пускову установку на даху і має місце всередині для розміщення ще восьми ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті.

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Експерти називають їх "найкращим комплексом", надісланим будь-якою західною державою.

За даними джерел, Міністерство оборони Британії продемонструвало українцям роботу машин на виставці в Солсбері-Плейн два тижні тому.

13-тонні високотехнологічні пускові установки, як очікується, можуть бути завантажені на транспортні літаки С-17 і відправлені на війну за кілька днів.

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Їм потрібен лише екіпаж із трьох осіб - водій, командир і навідник.

Розгортання "групи Stormer" разом із 120 вже обіцяними бронетранспортерами означатиме значне збільшення важкого озброєння з Великої Британії.

Поки що західні держави надавали лише переносну зброю.

"Не секрет, що Британія зобов’язалася допомагати Україні своїми протиповітряними можливостями. Міністр оборони (Бен Уоллес) цього тижня зробить заяву в парламенті", - сказало джерело.

Полковник Річард Кемп, колишній командувач британськими військами в Афганістані, сказав: "Комбінація Stormer/Starstreak стане величезним підвищенням боєздатності України".

"Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозної шкоди будь-яким спробам атаки на низькому рівні з боку путінських ВПС", - додав він і застеріг, що інформація про передачу такого обладнання розлютить РФ.

Теми: Велика Британіязброя
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