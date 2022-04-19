Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии планируют передать Украине ракетные установки Stormer – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 12:55

Британское правительство планирует передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Sun.

Установка Stormer HVM имеет восьмизарядную пусковую установку на крыше и имеет место внутри для размещения еще восьми ракет. Эти ракеты способны сбивать летящие на низкой высоте самолеты и вертолеты врага.

Реклама:

Эксперты называют их "самым лучшим комплексом", присланным западным государством.

По данным источников, Министерство обороны Британии продемонстрировало украинцам работу машин на выставке в Солсбери-Плейн две недели назад.

13-тонные высокотехнологичные пусковые установки, как ожидается, могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и отправлены на войну за несколько дней.

ВИДЕО ДНЯ

Им нужен только экипаж из трех человек – водитель, командир и наводчик.

Развертывание "группы Stormer" вместе со 120 уже обещанными бронетранспортерами будет означать значительное увеличение тяжелого вооружения из Великобритании.

Пока что западные государства предоставляли только переносное оружие.

"Не секрет, что Британия обязалась помогать Украине своими противовоздушными возможностями. Министр обороны (Бен Уоллес) на этой неделе сделает заявление в парламенте", - сказал источник.

Полковник Ричард Кэмп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, сказал: "Комбинация Stormer/Starstreak станет огромным повышением боеспособности Украины".

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам атаки на низком уровне со стороны путинских ВВС", - добавил он и предостерег, что информация о передаче такого оборудования разозлит РФ.

Темы: Великобританияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Великобритания
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
Последние новости
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
Все новости...
Реклама: