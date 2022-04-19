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В Британии планируют передать Украине ракетные установки Stormer – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 12:55

Британское правительство планирует передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Sun.

Установка Stormer HVM имеет восьмизарядную пусковую установку на крыше и имеет место внутри для размещения еще восьми ракет. Эти ракеты способны сбивать летящие на низкой высоте самолеты и вертолеты врага.

Эксперты называют их "самым лучшим комплексом", присланным западным государством.

По данным источников, Министерство обороны Британии продемонстрировало украинцам работу машин на выставке в Солсбери-Плейн две недели назад.

13-тонные высокотехнологичные пусковые установки, как ожидается, могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и отправлены на войну за несколько дней.

Им нужен только экипаж из трех человек – водитель, командир и наводчик.

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Развертывание "группы Stormer" вместе со 120 уже обещанными бронетранспортерами будет означать значительное увеличение тяжелого вооружения из Великобритании.

Пока что западные государства предоставляли только переносное оружие.

"Не секрет, что Британия обязалась помогать Украине своими противовоздушными возможностями. Министр обороны (Бен Уоллес) на этой неделе сделает заявление в парламенте", - сказал источник.

Полковник Ричард Кэмп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, сказал: "Комбинация Stormer/Starstreak станет огромным повышением боеспособности Украины".

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам атаки на низком уровне со стороны путинских ВВС", - добавил он и предостерег, что информация о передаче такого оборудования разозлит РФ.

Темы: Великобританияоружие
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