Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП

З огляду на валовий внутрішній продукт (ВВП) Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні.

Про це йдеться в базі даних (Ukraine Support Tracker) Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Відколи 24 лютого почалася загарбницька війна проти України, Естонія пообіцяла допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%.

В абсолютному вимірі найбільші зобов’язання взяли на себе США – йдеться про суму в близько 7,6 млрд євро, за ними йдуть Польща, Велика Британія та Німеччина.

Згідно з інформацією інституту, усі країни ЄС разом пообіцяли допомогу на близько 2,9 млрд євро, плюс 1,4 млрд євро від інституцій ЄС і 2 млрд євро від Європейського інвестиційного банку.

За даними інституту, Ukraine Support Tracker систематично фіксує вартість підтримки, яку уряди 31 західної країни обіцяли Україні. Включається загальновідома військова, фінансова та гуманітарна допомога.

"База даних призначена для того, щоб підкріпити дискусію про підтримку України фактами", – сказав Крістоф Требеш, відповідальний за Ukraine Support Tracker директор досліджень у IfW Kiel.