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Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 13:29

З огляду на валовий внутрішній продукт (ВВП) Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні.

Про це йдеться в базі даних (Ukraine Support Tracker) Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Відколи 24 лютого почалася загарбницька війна проти України, Естонія пообіцяла допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%.

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В абсолютному вимірі найбільші зобов’язання взяли на себе США – йдеться про суму в близько 7,6 млрд євро, за ними йдуть Польща, Велика Британія та Німеччина.

Згідно з інформацією інституту, усі країни ЄС разом пообіцяли допомогу на близько 2,9 млрд євро, плюс 1,4 млрд євро від інституцій ЄС і 2 млрд євро від Європейського інвестиційного банку.

За даними інституту, Ukraine Support Tracker систематично фіксує вартість підтримки, яку уряди 31 західної країни обіцяли Україні. Включається загальновідома військова, фінансова та гуманітарна допомога.

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"База даних призначена для того, щоб підкріпити дискусію про підтримку України фактами", – сказав Крістоф Требеш, відповідальний за Ukraine Support Tracker директор досліджень у IfW Kiel.

Теми: Естонія
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