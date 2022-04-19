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Эстония предоставила Украине больше всего помощи в отношении к своему ВВП

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 13:29

С учетом размера валового внутреннего продукта (ВВП) Эстония среди всех стран мира пообещала больше всего помощи Украине.

Об этом говорится в базе данных (Ukraine Support Tracker) Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

С тех пор как 24 февраля началась захватническая война против Украины, Эстония пообещала помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП. Далее идут Польша с менее 0,2% и Литва с менее 0,1%.

В абсолютном измерении наибольшие обязательства взяли на себя США – речь идет о сумме около 7,6 млрд евро, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.

По информации института, все страны ЕС вместе пообещали помощь на сумму около 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Европейского инвестиционного банка.

По данным института, Ukraine Support Tracker систематически фиксирует стоимость поддержки, которую правительства 31 западной страны обещали Украине. Она включает общеизвестную военную, финансовую и гуманитарную помощь.

"База данных предназначена для того, чтобы подкрепить дискуссию о поддержке Украины фактами", – сказал Кристоф Требеш, ответственный за Ukraine Support Tracker, директор исследований в IfW Kiel.

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Темы: Эстония
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