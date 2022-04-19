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Від нічних обстрілів Миколаєва постраждали дві людини, мер показав вирву

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 14:14

Обстрілами Миколаєва в ніч на 19 квітня пошкоджено електроопору та поранено двох людей. 

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і обласне ДСНС

Пряма мова: "Сьогодні російські війська в Миколаєві денацифікували оцю електричну опору 115 кіловольт. Бачимо тут воронку метрів зо 20 вширшки і метрів зо 5 в глибину. 

Під час нічних обстрілів поранено двох людей".

Деталі: Мер показав величезну воронку (вирву) під електроопорою.

На місці пошкоджень працюють фахівці "Миколаївобленерго".

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У свою чергу, Головне управління ДСНС у Миколаївській області повідомило, що після нічних обстрілів на території Миколаєва та області значно збільшилась кількість боєприпасів: переважно це бойові кумулятивні  елементи касетних боєприпасів реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

У вівторок вранці ДСНС повідомляла, що вночі ворог обстрілював Миколаїв із артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину на Херсонському шосе.

У ніч на 19 квітня повідомлялося, що в Миколаєві прогриміло кілька вибухів.

Теми: Миколаїввійнарозмінування
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