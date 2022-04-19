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От ночных обстрелов Николаева пострадали два человека, мэр показал воронку

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 14:14

Обстрелами Николаева в ночь на 19 апреля повреждена электроопора и ранены два человека.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич и областное ГСЧС

Прямая речь: "Сегодня российские войска в Николаеве денацифицировали эту электрическую опору 115 киловольт. Видим здесь воронку метров 20 шириной и метров 5 в глубину.

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Во время ночных обстрелов были ранены два человека".

Детали: Мэр показал огромную воронку под электроопорой.

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На месте повреждений работают специалисты "Николаевоблэнерго".

В свою очередь, Главное управление ГСЧС в Николаевской области сообщило, что после ночных обстрелов на территории Николаева и области значительно увеличилось количество боеприпасов: в большинстве это боевые кумулятивные элементы кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Во вторник утром ГСЧС сообщала, что ночью враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина на Херсонском шоссе.

В ночь на 19 апреля сообщалось, что в Николаеве прогремело несколько взрывов.

Темы: Николаеввойнаразминирование
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