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Лондон не допомагатиме РФ у питанні обміну Медведчука на британських полонених

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 14:13
Лондон не допомагатиме РФ у питанні обміну Медведчука на британських полонених

Британський міністр заявив, що Лондон "не шукатиме способів, як допомогти Росії" після того, як було запропоновано обміняти двох полонених британських бійців на кума Путіна Віктора Медведчука, затриманого раніше СБУ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Напередодні британці Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука.

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Сам Медведчук був затриманий минулого тижня українськими спецслужбами після того, як втік з-під домашнього арешту.

У відповідь на питання про потенціал такого обміну британський міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс сказав: "Ми фактично проходимо через процес покарання людей, близьких до режиму Путіна. Ми не шукатимемо способів, як допомогти Росії, ми прагнемо фактично переконатися, що режим Путіна не досягнув успіху в цьому огидному вторгненні, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти українському народу та президентові і уряду України перемогти Путіна".

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що британські полонені полишені напризволяще, Льюїс сказав: "Їм не слід було там бути, перебувати там є незаконним актом. Очевидно, що всі будуть співчувати тому, кого взяли в заручники, але ми повинні переконатися, що дотримуємося належних процесів і реагуємо у правильний спосіб".

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Міністр відмовився коментувати можливість участі Британії у спробі повернути своїх полонених додому, зазначивши, що це є "питанням національної безпеки".

Тіньовий генеральний прокурор лейбористів Емілі Торнберрі сказала: "Ми повинні вести переговори з росіянами, щоб спробувати повернути британців, але я не думаю, що ми можемо піддатися шантажу. Якщо ми почнемо це робити, то це лише заохотить захоплювати більше заручників".

За її словами, Льюїс правильно підкреслив, що громадянам Британії їхати воювати в Україну було протизаконно.

Сім'ї Піннера і Асліна заявили, що громадяни Британії не є солдатами-найманцями або добровольцями, і тому до них слід ставитися як до військовополонених відповідно до Женевської конвенції.

Теми: Медведчук
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