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Лондон не будет помогать РФ в вопросе обмена Медведчука на британских пленных

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 14:13
Лондон не будет помогать РФ в вопросе обмена Медведчука на британских пленных

Британский министр заявил, что Лондон "не будет искать способы, как помочь России" после того, как было предложено обменять двух пленных британских бойцов на кума Путина Виктора Медведчука, задержанного ранее СБУ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Днем ранее британцы Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Виктора Медведчука.

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Сам Медведчук был задержан на прошлой неделе украинскими спецслужбами после побега из-под домашнего ареста.

В ответ на вопрос о потенциале такого обмена британский министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис сказал: "Мы фактически проходим через процесс наказания людей, близких к режиму Путина. Мы не будем искать способы, как помочь России, мы стремимся фактически убедиться, что режим Путина не добился успеха в этом отвратительном вторжении, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь украинскому народу и президенту и правительству Украины победить Путина".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что британские пленные оставлены на произвол судьбы, Льюис сказал: "Им не следовало там быть, находиться там - незаконно. Очевидно, что все будут сочувствовать тому, кого взяли в заложники, но мы должны убедиться, что придерживаемся надлежащих процессов и реагируем правильным образом".

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Министр отказался комментировать возможность участия Британии в попытке вернуть своих пленных домой, отметив, что это "вопрос национальной безопасности".

Теневой генеральный прокурор лейбористов Эмили Торнберри сказала: "Мы должны вести переговоры с россиянами, чтобы попытаться вернуть британцев, но я не думаю, что мы можем поддаваться на шантаж. Если мы начнем это делать, то это только поощрит захватывать больше заложников".

По ее словам, Льюис верно подчеркнул, что для граждан Британии ехать воевать в Украину противозаконно.

Семьи Пиннера и Аслина заявили, что граждане Британии не являются солдатами-наемниками или добровольцами, и потому к ним следует относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

Темы: Медведчук
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