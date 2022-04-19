В Росії почали продавати "Z-кулічі"

У російських магазинах напередодні Великодня почали продавати "кулічі", прикрашені латинською літерою "Z" – саме такі знаки намальовані на військовій техніці російських окупантів, що воюють проти України.

Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що "Z-кулічі" продають зокрема у Курганській області.

Для довідки: Латинські літери Z та V, які були намальовані на російській військовій техніці з початку нападу Росії на Україну, стали практично офіційними символами для росіян. У глибинці Росії почали проводити різні флешмоби – виставляли дітей у дитсадках буквою Z, малювали ці букви на машинах та футболках, у Якутії навіть вибудовували букву Z з оленів. Також кириличні З і В почали замінювати на латинські на інформаційних знаках на в'їзді в населені пункти.

Спочатку було припущення, що літери Z та V – це позначення військових округів.

Однак реальне тактичне значення цього маркування на бойовій техніці досі невідоме. Ймовірно, не розуміють значення цих літер і самі росіяни, які малюють їх скрізь – навіть на великодньому хлібові.

Водночас багато компаній, які до нападу Росії на Україну у своїх логотипах використовували латинські Z та V, почали від них відмовлятися, щоб жодним чином не асоціюватись із російськими окупантами.

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