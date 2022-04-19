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В России начали продавать "Z-куличи"

Ирина БалачукВторник, 19 апреля 2022, 14:33
Фото РИА Новости

В российских магазинах в преддверии Пасхи начали продавать куличи, украшенные латинской буквой "Z" – именно такие знаки нарисованы на военной технике российских оккупантов, которые воюют против Украины.

Источник: российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что "Z-куличи" продают в частности в Курганской области. 

 

Для справки: Латинские буквы Z и V, которые были нарисованы на российской военной технике с начала нападения России на Украину стали практически официальными символами для россиян. В глубинке России начали проводить разные флешмобы – выставляли детей в детсадах буквой Z, рисовали эти букви на машинах и футболках, в Якутии даже выстраивали букву Z из оленей. Также кирилличные буквы З и В начали менять на латинские на информационных знаках на въезде в населенные пункты.

Сначала было предположение, что буквы Z и V – это обозначение военных округов.

Однако реальное тактическое значение этой маркировки на боевой технике до сих пор неизвестно. Вероятно, не понимают значения этих букв и сами россияне, которые рисуют их везде вплоть до пасхального хлеба.

Вместе с тем многие компании, которые до нападения России на Украину в своих логотипах использовали латинские Z и V, начали от них отказываться, чтобы никоим образом не ассоциироваться с российскими оккупантами.

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Темы: Росcиявойнапразднования
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