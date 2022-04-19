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Сійярто використав тези роспропаганди на виправдання рішення не постачати зброю Україні

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 15:29

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто використав тези російської пропаганди щодо ракетних ударів по Львову для виправдання рішення угорського уряду не постачати зброю Україні і не дозволяти транзит.

Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Hirado.

"Найважливішим аспектом для нас тут є безпека Угорщини, ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була втягнута війну. Тому ми досі не постачаємо озброєння в Україну і не дозволяємо поставки зброї через Угорщину безпосередньо в Україну", – сказав Петер Сійярто.

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Він вважає, що правильність цього рішення угорського уряду підтверджувалася неодноразово навіть останніми днями. Зокрема, угорський міністр використав пропагандистські заяви РФ про нібито знищення західних поставок зброї на околицях Львова внаслідок російських ракетних ударів 18 квітня.

"Ми не хочемо, щоб подібні сцени відбувалися в населених угорцями районах поблизу угорсько-українського кордону", - сказав Сійярто.

"Водночас, звичайно, ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України і продовжимо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини, а також прийом біженців з України", - додав він.

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Раніше Пентагон заявив, що не має інформації про те, щоб якась із надісланих Україні партій військової допомоги була знищена атаками РФ.

Таким чином там, прокоментували заяви з Росії про те, що ракетні удари поцілили у склади, де нібито зберігалася зброя від західних союзників.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України, заявляючи про образливі українські заяви стосовно позиції Будапешта щодо війни.

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Теми: УгорщинаМЗС
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