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У Львові кількість загиблих зросла до 7-ми: ракети влучили в СТО та склади

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 12:51
Фото з постраждалої СТО, Facebook Андрія Садового

У Львові від ранкового удару ракетами загинули 7 мирних жителів, зазнали поранень 11 осіб, із них дві особи у дуже важкому стані, у місті ще розбирають завали. 

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий на брифінгу

Пряма мова Козицького: "Чотири влучання у складські приміщення, які на даний момент не використовуються військовими, а також одне влучення по станції техобслуговування автомобілів. Семеро осіб загинули, одинадцять травмовано за попередніми даними. На даний момент розбираються завали. Можливо, кількість є не остаточною.

По станції техобслуговування взагалі варварський удар, це абсолютно цивільний об'єкт. Вранці люди прийшли на роботу – і, на жаль, така трагедія. Хоча, можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах? У них немає нічого святого". 

Деталі: За словами Козицького, одна з травмованих – дитина, її стан неважкий. Троє людей перебувають у важкому стані. 

Садовий сказав, що двоє поранених "у дуже важкому стані", за них борються лікарі. 

На СТО постраждали чи знищені 20 автівок. У 8-ми будинках і школі повилітали вікна.

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Козицький не знає, чи була станція техобслуговування кінцевою ціллю. "Міг бути (ціллю) і вокзал", – додав голова обладміністрації.

Козицький сказав, що, за попередніми даними, ракети запускали з літаків із Каспійського напрямку.

Друга тривога, як пояснив він, була пов’язана з повторним запуском ракет зі сторони Чорного моря, які "до нас не долетіли". 

Садовий наголосив, що жодне місто України зараз не є повністю безпечним і закликав людей йти в укриття, коли сирена повідомляє про повітряну тривогу. 

"Так виглядає, що ворог починає звіріти і удари по цивільних об'єктах будуть у більшій кількості…. Агресор вчиняє цілеспрямований геноцид, вбивачюи мирних людей", – сказав мер Львова.

Цьому передувало: Російська армія вранці у понеділок, 18 квітня, випустила 5 ракет по Львову – чотири з них завдали місту шкоду, спричинили пожежу. Декілька ракет впали поруч із залізничними об’єктами. .

Теми: Львіввійна
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