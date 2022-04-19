СБУ: в "Укрзалізниці" викрили колаборантів, піймали "чиновницю" з Криму, яка тікала до Польщі

Служба безпеки України викрила зрадників-колаборантів серед чиновників "Укрзалізниці", нейтралізувала "сплячу групу" ФСБ і разом із прикордонниками затримала "чиновницю" з Криму.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Державна прикордонна служба України

Пряма мова Дехтяренка: "Поки міністерство оборони РФ вигадує чергові нісенітниці про СБУ (цього разу про те, що вона нібито планує перевдягти своїх співробітників у форму окупантів та влаштувати розстріл місцевого населення на Одещині), українська спецслужба ефективно працює. На будь-які фейки ми відповідаємо цілком конкретними результатами нашої реальної роботи, які дуже дошкуляють ворогу.

Наші співробітники не лише захищають Україну зі зброєю в руках, але й протидіють диверсійно-розвідувальній активності ворога. Так, за останні дні СБУ викрила двох колаборантів-залізничників, нейтралізувала "сплячу групу" агентів ФСБ на Дніпропетровщині і затримала чиновницю з Криму".

Деталі: Під час спецоперації СБУ затримала одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці, який був завербований окупантами. За їхнім завданням він мав збирати дані щодо переміщення техніки ЗСУ та дислокації українських блокпостів.

Іншого зрадника схопили у Києві. Ним виявився посадовець центрального офісу "Укрзалізниці". З початку повномасштабної агресії РФ проти України він закликав колег підтримати агресора. Зокрема, робив масову розсилку ворожої агітації на меседжери працівників підприємства.

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Крім того, під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля, чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій і мародерства, зазначають у СБУ.

На Львівщині під час спроби виїхати до Польщі правоохоронці затримали чиновницю одного з "міністерств" тимчасово окупованого Криму, яка сприяла утвердженню окупаційної влади РФ на півострові.

За даними слідства, що протягом 2014-2021 років зрадниця обіймала керівну посаду в одному з "міністерств" тимчасово окупованого Криму. Також встановлено, що жінка відкрито підтримувала злочини російських військових та агресію РФ проти України.

Наразі встановлено, що в січні 2022 року жінка прибула на територію України, з її слів: "приехала по семейным обстоятельствам". Проте втекти назад їй вже не вдалось, адже Росія розпочала так звану "військову спецоперацію". Жінку виявили прикордонники Львівського загону в одному із пунктів пропуску під час спроби виїхати до Польщі. В подальшому зрадниця мала намір через Білорусь потрапити до Росії.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру в державній зраді та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн.

У Дніпрі спецпризначенці СБУ затримали "сплячу" диверсійну групу агентів ФСБ у складі трьох місцевих мешканців (була сформована ще у 2015 році та одразу "законсервована"). Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвіддіяльність.

Серед останніх завдань "розконсервованих" диверсантів – проникнути до лав місцевої Тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ.

Також СБУ звітує про затримання у Луганській області ворожого агента, якого Росія "закинула" в Україну за тиждень до початку війни. Ним виявився чоловік, який щойно вийшов з російського СІЗО. Він мав проводити розвідку району та фотографувати позиції ЗСУ.

Наразі всіх фігурантів затримано. СБУ проводиться відповідні заходи, щоб встановити весь ланцюжок причетних і притягнути їх до відповідальності, наголосив Дехтяренко.