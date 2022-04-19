СБУ: в "Укрзализныце" нашли коллаборантов, поймали "чиновницу" из Крыма, бежавшую в Польшу

Служба безопасности Украины разоблачила предателей-коллаборантов среди чиновников "Укрзализныци", нейтрализовала "спящую группу" ФСБ и вместе с пограничниками задержала "чиновницу" из Крыма.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Государственная пограничная служба Украины

Прямая речь Дехтяренко: "Пока министерство обороны РФ придумывает очередную чепуху об СБУ (на этот раз о том, что она якобы планирует переодеть своих сотрудников в форму оккупантов и устроить расстрел местного населения в Одесской области), украинская спецслужба эффективно работает. На любые фейки мы отвечаем вполне конкретными результатами нашей реальной работы, которые очень нервируют врага.

Наши сотрудники не только защищают Украину с оружием в руках, но и противодействуют диверсионно-разведывательной активности врага. Так, за последние дни СБУ разоблачила двух коллаборантов-железнодорожников, нейтрализовала "спящую группу" агентов ФСБ в Днепропетровской области и задержала чиновницу из Крыма".

Детали: Во время спецоперации СБУ задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, завербованного оккупантами. По их заданию он собирал данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов.

Другого предателя схватили в Киеве. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзализныци". С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку вражеской агитации на месседжеры работников предприятия.

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Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства, отмечают в СБУ.

Во Львовской области при попытке выехать в Польшу правоохранители задержали чиновницу одного из "министерств" временно оккупированного Крыма, которая способствовала утверждению оккупационных властей РФ на полуострове.

По данным следствия, что в течение 2014-2021 годов изменница занимала руководящую должность в одном из "министерств" временно оккупированного Крыма. Также установлено, что женщина открыто поддерживала преступления российских военных и агрессию против Украины.

Установлено, что в январе 2022 года женщина прибыла на территорию Украины, по ее словам: "приехала по семейным обстоятельствам". Однако бежать назад ей уже не удалось, ведь Россия приступила к так называемой "военной спецоперации". Женщина была обнаружена пограничниками Львовского отряда в одном из пунктов пропуска при попытке выехать в Польшу. В дальнейшем предательница намеревалась через Беларусь попасть в Россию.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении в государственной измене, ей избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

В Днепре спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей (была сформирована еще в 2015 году и сразу "законсервирована"). Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.

Среди последних задач "расконсервированных" диверсантов – проникнуть в ряды местной Теробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ.

Также СБУ отчитывается о задержании в Луганской области вражеского агента, которого Россия "забросила" в Украину за неделю до начала войны. Им оказался только что вышедший из российского СИЗО мужчина. Он должен был проводить разведку района и фотографировать позиции ВСУ.

В настоящее время все фигуранты задержаны. СБУ проводится соответствующие мероприятия, чтобы установить всю цепочку причастных и привлечь их к ответственности, подчеркнул Дехтяренко.