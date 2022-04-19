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Посол Молдови: заяви Верещук не допомагають, а сіють розбрат

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 16:10

Посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь стверджує, що заяви української віцепрем’єрки  Ірини Верещук щодо політики Кишинева не допомагають двостороннім відносинам, а сіють розбрат.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Республіка Молдова стояла з Україною з перших днів війни - через конкретні дії, а не красивими словами. Про це можуть сказати десятки тисяч біженців, яких все ще приймає наша країна. Декларації, що базуються на емоціях та зламаній реальності, не допоможуть, а навпаки - будуть нести лише розбрат. Тільки разом ми сила!" - написав посол.

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Ірина Верещук в інтерв’ю Jurnal TV звинуватила Молдову у тому, що та занадто мало робить для України.

Вона також висловила роздратування тим, що Молдова подала заявку на вступ до Європейського союзу одночасно з Україною, маючи на увазі, що Кишинів спробує отримати вигоду з російсько-української війни.

Крім того, за словами Верещук, влада Молдови нібито не називає війну війною.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Молдова не настільки оснащена військовою технікою, щоб надавати допомогу Україні. 

У статті "Європейської правди" йдеться, що в перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі. 

Проте, за інформацією джерел ЄП, уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Детально про це у статті  "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"

Теми: Молдова
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