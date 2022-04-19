Посол Молдовы: заявления Верещук не помогают, а сеют раздор

Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь утверждает, что заявления украинской вице-премьера Ирины Верещук относительно политики Кишинева не помогают двусторонним отношениям, а сеют раздор.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Республика Молдова стояла с Украиной с первых дней войны - конкретными действиями, а не красивыми словами. Об этом могут сказать десятки тысяч беженцев, которых все еще принимает наша страна. Декларации, базирующиеся на эмоциях и искаженной реальности, не помогут, а наоборот - будут нести только раздор. Только вместе мы сила!" – написал посол.

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Ирина Верещук в интервью Jurnal TV обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины.

Она также выразила раздражение тем, что Молдова подала заявку на вступление в Европейский Союз одновременно с Украиной, имея в виду, что Кишинев попытается извлечь выгоду из российско-украинской войны.

Кроме того, по словам Верещук, власти Молдовы якобы не называют войну войной.

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Напомним, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

В статье "Европейской правды" говорится, что в первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать находящиеся на ее балансе МиГ-29.

Однако, по информации источников ЕП, правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию".

На балансе Минобороны Молдовы находятся шесть истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, но аукцион не принес успеха.

Подробно об этом - в статье "Санкции по-молдовски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ"