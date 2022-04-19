Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Молдовы: заявления Верещук не помогают, а сеют раздор

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 16:10

Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь утверждает, что заявления украинской вице-премьера Ирины Верещук относительно политики Кишинева не помогают двусторонним отношениям, а сеют раздор.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Республика Молдова стояла с Украиной с первых дней войны - конкретными действиями, а не красивыми словами. Об этом могут сказать десятки тысяч беженцев, которых все еще принимает наша страна. Декларации, базирующиеся на эмоциях и искаженной реальности, не помогут, а наоборот - будут нести только раздор. Только вместе мы сила!" – написал посол.

Ирина Верещук в интервью Jurnal TV обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины.

Она также выразила раздражение тем, что Молдова подала заявку на вступление в Европейский Союз одновременно с Украиной, имея в виду, что Кишинев попытается извлечь выгоду из российско-украинской войны.

Кроме того, по словам Верещук, власти Молдовы якобы не называют войну войной.

Напомним, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В статье "Европейской правды" говорится, что в первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать находящиеся на ее балансе МиГ-29.

Однако, по информации источников ЕП, правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию".

На балансе Минобороны Молдовы находятся шесть истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, но аукцион не принес успеха.

Подробно об этом - в статье "Санкции по-молдовски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ"

Темы: Молдова
Главное сегодня

Российских и беларусских теннисистов не пустят на Уимблдон – СМИ

Сводка Генштаба: враждебная БТГ понесла тяжелые потери на Харьковщине и отступила в Россию

Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города

Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Все новости...
Молдова
Премьер Молдовы отреагировала на сообщение об отказе продавать Украине истребители
Молдова отказалась продавать Украине свои истребители - источники
В Молдове прошла акция протеста с "георгиевскими лентами"
Последние новости
10:11
Норвегия передала Украине противовоздушные ракетные системы Mistral
10:06
Российских и беларусских теннисистов не пустят на Уимблдон – СМИ
09:29
Обстрелы Донецкой области, бои на Луганщине и Харьковщине – ночь в регионах
09:26
В Мариуполе договорились о гумкоридоре для женщин, детей и пожилых людей – Верещук
09:24
Британская разведка: РФ наращивает силы на востоке, ракетные удары вероятны по всей территории
09:07
Киевское метро сократит интервал и возобновит движение до "Лесной"
08:42
Российские оккупанты ранили 373 ребенка, только сутки – 6
08:33
видеоМариуполь: морпехи просят мир вывезти людей из "Азовстали" в третье государство – счет на часы
08:10
Луганщина: Россияне обстреляли Новодружеск, город без газа
07:57
В ООН осторожно насчитали 2072 мирных жертвы войны в Украине
Все новости...