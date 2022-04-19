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Росіяни обстріляли Харків: 3 загиблих, 16 поранених

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 16:10
На фото рятувальники гасять пожежу спричинену російськими обстрілами у багатоповерхівці Харкова 17 квітня. Фото ДСНС

Щонайменше три людини загинули та 16 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харкова 19 квітня.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється".

Деталі: Синєгубов додав, що також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.

За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги "героїчно працюють у посиленому режимі".

Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.

Він також додав, що влада спільно із військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом.

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Теми: Харківвійнажертви
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