Росіяни обстріляли Харків: 3 загиблих, 16 поранених

На фото рятувальники гасять пожежу спричинену російськими обстрілами у багатоповерхівці Харкова 17 квітня. Фото ДСНС

Щонайменше три людини загинули та 16 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харкова 19 квітня.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.



Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється".

Деталі: Синєгубов додав, що також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.

За словами голови ОВА, українські бригади екстреної медичної допомоги "героїчно працюють у посиленому режимі".

Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю, оскільки інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася.

Він також додав, що влада спільно із військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят і попросив із розумінням поставитися до певних обмежень, про які обіцяв повідомити згодом.