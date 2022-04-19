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Россияне обстреляли Харьков: 3 погибших, 16 раненых

Ирина БалачукВторник, 19 апреля 2022, 16:10
На фото спасатели тушат пожар, вызванный российскими обстрелами в многоэтажке Харькова 17 апреля. Фото ГСЧС

По меньшей мере три человека погибли и 16 получили ранения в результате российских обстрелов Харькова 19 апреля.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в частности, Киевский, Индустриальный районы. Россияне используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.

По состоянию на данный момент по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется".

Детали: Синегубов добавил, что также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы.

По словам главы ОВА, украинские бригады экстренной медицинской помощи "героически работают в усиленном режиме".

Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу, поскольку интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась.

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Он также добавил, что власти совместно с военными разрабатывают план мер по безопасности на время пасхальных праздников и попросил с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых обещал сообщить позже.

Темы: Харьковвойнажертвы
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