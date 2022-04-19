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У Криму дитячого тренера засудили до 17 років колонії за "тероризм"

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 16:28
Еміль Зіядінов із сином. Фото: Кримська солідарність

В окупованому Криму Південний окружний військовий суд засудив 37-річного дитячого тренера Еміля Зіядінова у справі Хізб ут-Тахрір до 17 років колонії суворого режиму.

Джерело: Кримська солідарність

Деталі: Суд призначив Зіядінову внаслідок часткового складання покарань за частиною 1 статті 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації) та "приготування до захоплення влади" (частина 1 статті 30, стаття 278 КК РФ) 17 років позбавлення волі з відбуттям перших 4 років у в'язниці, решти в колонії суворого режиму з обмеженнями після відбуття терміном на 1 рік 6 місяців.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений не мав зброї, вибухівки, боєприпасів, не планував здійснювати терористичний акт і не закликав інших до здійснення терористичних дій.

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік організовував конспіративні збори "Хізб ут-Тахрір", забороненої в РФ, в одному з домоволодінь у Криму. Колишня дружина господаря домоволодіння кілька разів непритомніла в суді при допиті — раніше вона давала свідчення слідчому в будівлі ФСБ.

Також свідчення проти активіста дав секретний свідок під псевдонімом "Татаров". Він заявив, що Зіядінов був членом організації ХТ, проводив конспіративні заходи, на яких він та інші невстановлені слідством особи активно вивчали ідеологію ХТ за основними джерелами, активно вербували інших осіб до участі у діяльності цієї організації.

Свідок не зміг докладно повідомити суд про обставини свого знайомства з підсудним та деталі нібито проведення заборонених зборів. "Татаров", за словами захисника Айдера Азаматова, дуже часто плутався у своїх свідченнях, навіть прокурор був цим збентежений.

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Секретний свідок не зміг точно підтвердити, що Зіядінов брав участь у будь-яких заходах, лише згадав про його присутність на деяких мітингах, організованих партією "Хізб ут-Тахрір".

Незалежний спеціаліст-філолог Олена Новожилова також розкритикувала слідчу експертизу. Згідно з висновками експерта, слідчий за період огляду дисків від 29 грудня 2020 року фізично не зміг би розшифрувати таку кількість матеріалів. За словами Новожилової, для цього знадобилося б у 7 разів більше часу, ніж зазначено в протоколі.

Також захист вказував, що з висновків Новожилової видно, що фахівці слідства Палеха та Мухаммед-Заріпов виконали експертизу з порушенням процесуальних та методологічних правил. Суд не став виключати їх із доказів.

Захист і сам підсудний називають процес сфабрикованим та пов'язують арешти з вираженням громадянської позиції та публічною критикою силових структур за репресії щодо інших кримських татар.

Зіядінов з дитинства займався карате. Під час навчання в університеті займався тхеквондо, пізніше він почав тренувати дітей у рідному селищі Красногвардійському у Криму.

Він усіляко підтримував політв'язнів кримських мусульман та їхні сім'ї. У 2018 році виходив із одиночним пікетом із плакатом "Мусульмани не терористи", не раз їздив на суди підтримати співвітчизників до Москви та Ростова. Здійснював передачі політв'язням у місцях позбавлення волі. Також приїжджав на місця обшуків раніше заарештованих одновірців.

2019 року був затриманий біля будинку Шейхалієва Рустема, під час обшуку, нібито за непокору правоохоронним органам.

7 липня 2020 року в будинку Зіядінова пройшов обшук, за підсумками якого його було заарештовано.

Перші арешти за даною категорією кримінальних справ у Криму розпочалися у 2015 році, коли російська влада впровадила на території окупованого півострова норми російського законодавства.

Теми: Кримкримські татари
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