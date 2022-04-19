В Крыму детского тренера приговорили к 17 годам колонии за "терроризм"

В оккупированном Крыму Южный окружной военный суд приговорил 37-летнего детского тренера Эмиля Зиядинова по делу "Хизб ут-Тахрир" к 17 годам колонии строгого режима.

Источник: Крымская солидарность

Детали: Суд назначил Зиядинову в результате частичного сложения наказаний по части 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации) и "приготовлении к захвату власти" (часть 1 статьи 30, статья 278 УК РФ) 17 лет лишения свободы с отбытием первых 4 лет в тюрьме, остальных в колонии строгого режима с ограничениями после отбытия сроком на 1 год 6 месяцев.

Согласно материалам дела, обвиняемый не имел оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировал совершать террористический акт и не призывал других к осуществлению террористических действий.

Согласно обвинительному заключению, мужчина организовывал конспиративные собрания "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ, в одном из домовладений в Крыму. Бывшая супруга хозяина домовладения несколько раз падала в обморок в суде при допросе — ранее она давала показания следователю в здании ФСБ.

Также обвинительные показания против активиста дал секретный свидетель под псевдонимом "Татаров". Он заявил, что Зиядинов являлся членом организации ХТ, проводил конспиративные мероприятия, на которых он и другие неустановленные следствием лица активно изучали идеологию ХТ по основным источникам, активно вербовали других лиц к участию в деятельности данной организации.

Свидетель не смог обстоятельно сообщить суду об обстоятельствах своего знакомства с подсудимым и деталях якобы проведения запрещенных собраний. "Татаров", по словам защитника Айдера Азаматова, очень часто путался в своих показаниях, даже прокурор был этим обескуражен.

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Секретный свидетель не смог точно подтвердить, что Зиядинов участвовал в каких-либо мероприятиях, а только вспомнил о его присутствии на неких митингах, организованных партией "Хизб ут-Тахрир".

Независимый специалист-филолог Елена Новожилова также подвергла критике следственную экспертизу. Согласно выводам эксперта, следователь за период осмотра дисков от 29 декабря 2020 года физически не смог бы произвести расшифровку такого количество материалов. По словам Новожиловой, для этого потребовалось бы в 7 раз больше времени, указанного в протоколе.

Также защита указывала, что из выводов Новожиловой видно — специалисты следствия Палеха и Мухаммед-Зарипов выполнили экспертизу с нарушением процессуальных и методологических правил. Суд не стал исключать их из доказательств.

Защита и сам подсудимый называют процесс сфабрикованным и связывают аресты с выражением гражданской позиции и публичной критикой силовых структур за репрессии в отношении других крымских татар.

Зиядинов с детства занимался каратэ. Во время обучения в университете занимался тхэквондо, позже он стал тренировать детей в родном поселке Красногвардейском в Крыму.

Он всячески поддерживал политзаключенных крымских мусульман и их семьи. В 2018 году выходил с одиночным пикетом с плакатом "Мусульмане не террористы", не раз ездил на суды поддержать соотечественников в Москву и Ростов. Осуществлял передачи политзаключенным в местах лишения свободы. Также приезжал на места обысков ранее арестованных единоверцев.

В 2019 году был задержан возле дома Шейхалиева Рустема, во время обыска, якобы за неподчинение правоохранительным органам.

7 июля 2020 года в доме Зиядинова прошел обыск, по итогам которого он был арестован.

Первые аресты по данной категории уголовных дел в Крыму начались в 2015 году, когда российские власти внедрили на территории оккупированного полуострова нормы российского законодательства.