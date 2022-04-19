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Латвія до кінця року оголосила енергокризу у сфері поставки нафтопродуктів

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 16:36

До 31 грудня цього року в Латвії оголошено енергетичну кризу у сфері постачання нафтопродуктів.

Це випливає з розпорядження Кабінету міністрів Латвії, опублікованому в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У розпорядженні йдеться про те, що дозволено випуск на ринок резервів безпеки нафтопродуктів, і встановлюється обов'язок для власників запасів нафтопродуктів у Латвії підготувати нафтопродукти до такого випуску. При цьому передбачено, що ліцензовані роздрібні продавці нафтопродуктів, а також постачальники критично важливих послуг, мають право звертатися до Державного бюро будівельного контролю за дозволом на закупівлю нафтопродуктів із резервів безпеки.

Виконання розпорядження довірено Державній поліції та Служби державних доходів. Ці установи повинні забезпечувати, щоб нафтопродукти не виводилися з Латвії та видавали відповідно до рішень.

Розпорядження виконуватиме Державна поліція та Служба державних доходів, стежачи за тим, щоб нафтопродукти не вивозилися з Латвії.

У четвер, 14 квітня, уряд погодився з тим, що роздрібні продавці палива та постачальники критично важливих послуг зможуть у разі потреби закуповувати паливо із державних резервів.

Міністр економіки Яніс Вітенбергс зазначив, що таке розпорядження уряду забезпечить рішення у разі будь-яких хвилювань чи збоїв на ринку палива. Зараз у Латвії є запаси нафти, які б дозволили національній економіці функціонувати протягом 90 днів.

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Водночас міністр констатував, що поточна ситуація у сфері торгівлі паливом стабільна і повідомлень про те, що постачання може бути припинено, немає. Проте у поточній геополітичній ситуації є ризики.

Теми: Латвія
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