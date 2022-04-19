Латвія до кінця року оголосила енергокризу у сфері поставки нафтопродуктів

До 31 грудня цього року в Латвії оголошено енергетичну кризу у сфері постачання нафтопродуктів.

Це випливає з розпорядження Кабінету міністрів Латвії, опублікованому в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У розпорядженні йдеться про те, що дозволено випуск на ринок резервів безпеки нафтопродуктів, і встановлюється обов'язок для власників запасів нафтопродуктів у Латвії підготувати нафтопродукти до такого випуску. При цьому передбачено, що ліцензовані роздрібні продавці нафтопродуктів, а також постачальники критично важливих послуг, мають право звертатися до Державного бюро будівельного контролю за дозволом на закупівлю нафтопродуктів із резервів безпеки.

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Виконання розпорядження довірено Державній поліції та Служби державних доходів. Ці установи повинні забезпечувати, щоб нафтопродукти не виводилися з Латвії та видавали відповідно до рішень.

Розпорядження виконуватиме Державна поліція та Служба державних доходів, стежачи за тим, щоб нафтопродукти не вивозилися з Латвії.

У четвер, 14 квітня, уряд погодився з тим, що роздрібні продавці палива та постачальники критично важливих послуг зможуть у разі потреби закуповувати паливо із державних резервів.

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Міністр економіки Яніс Вітенбергс зазначив, що таке розпорядження уряду забезпечить рішення у разі будь-яких хвилювань чи збоїв на ринку палива. Зараз у Латвії є запаси нафти, які б дозволили національній економіці функціонувати протягом 90 днів.

Водночас міністр констатував, що поточна ситуація у сфері торгівлі паливом стабільна і повідомлень про те, що постачання може бути припинено, немає. Проте у поточній геополітичній ситуації є ризики.