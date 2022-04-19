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Латвия до конца года объявила энергокризис в сфере поставок нефтепродуктов

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 16:36

До 31 декабря этого года в Латвии объявлен энергетический кризис в сфере снабжения нефтепродуктами.

Это следует из распоряжения Кабинета министров Латвии, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В распоряжении говорится, что разрешен выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, и устанавливается обязанность для владельцев запасов нефтепродуктов в Латвии подготовить нефтепродукты к такому выпуску. При этом предусмотрено, что лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро строительного контроля за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов безопасности.

Выполнение распоряжения вверено Государственной полиции и Службе государственных доходов. Эти учреждения должны обеспечивать, чтобы нефтепродукты не выводились из Латвии и выдавали согласно решениям.

Распоряжение будет выполняться Государственной полицией и Службой государственных доходов, следя за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились из Латвии.

В четверг, 14 апреля, правительство согласилось с тем, что розничные продавцы топлива и поставщики критически важных услуг смогут в случае необходимости закупать топливо из государственных резервов.

Министр экономики Янис Виттенбергс отметил, что такое распоряжение правительства обеспечит решение в случае каких-либо волнений или сбоев на рынке топлива. Сейчас в Латвии есть запасы нефти, которые позволили бы национальной экономике функционировать в течение 90 дней.

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В то же время министр констатировал, что текущая ситуация в сфере торговли топливом стабильна и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет. Однако в текущей геополитической ситуации есть риски.

Темы: Латвия
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