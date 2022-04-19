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Байден розповів Обамі про плани йти у президенти вдруге

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 17:31

Президент США Джо Байден розповів експрезиденту Бараку Обамі, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це виданню The Hill повідомили два джерела.

Визнання Байденом свого наміру перед Обамою є ознакою того, що Байден, ймовірно, балотуватиметься на другий термін, про що президент публічно говорив.

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Під час пресконференції у Брюсселі минулого місяця він сказав журналістам, що йому "дуже пощастить" балотуватися проти свого суперника на виборах 2020 року, колишнього президента Трампа.

"Байден хоче балотуватися, і він явно дає всім про це знати", - сказав один із двох співрозмовників, знайомих із розмовами між Обамою та Байденом.

Джерело також повідомило, що Байден, незважаючи на його нестійкий рейтинг, залишається найімовірнішим кандидатом від Демократичної партії, який переможе Трампа. 

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"Я вважаю, що він думає, що він єдиний, хто може перемогти Трампа. Я не думаю, що він думає, що в Демократичній партії є ще хтось, хто може перемогти Трампа, і це найважливіший фактор", - сказало джерело, знайоме з переговорами Обами та Байдена.

Байден та Обама разом обідали на початку цього місяця, але не ясно, коли саме вони обговорювали вибори 2024 року.

Теми: БайденОбамаСША
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