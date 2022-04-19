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Байден рассказал Обаме о планах идти в президенты во второй раз

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 17:31

Президент США Джо Байден рассказал экс-президенту Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию The Hill сообщили два источника.

Признание Байденом своего намерения перед Обамой является признаком того, что Байден, по всей вероятности, будет баллотироваться на второй срок, о чем президент публично говорил.

Во время пресс-конференции в Брюсселе в прошлом месяце он сказал журналистам, что ему "очень повезет" баллотироваться против своего соперника на выборах 2020 года, бывшего президента Трампа.

"Байден хочет баллотироваться, и он явно дает всем это знать", - сказал один из двух собеседников, знакомых с разговорами между Обамой и Байденом.

Источник также сообщил, что Байден, несмотря на его неустойчивый рейтинг, остается самым вероятным кандидатом от Демократической партии, который победит Трампа.

"Я считаю, что он думает, что он единственный, кто может победить Трампа. Я не думаю, что он думает, что в Демократической партии есть кто-то, кто может победить Трампа, и это самый важный фактор", - сказал источник, знакомый с переговорами Обамы и Байден.

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Байден и Обама обедали вместе в начале этого месяца, но не ясно, когда именно они обсуждали выборы 2024 года.

Темы: БайденОбамаСША
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