В Одесі та області зменшують час комендантської години
Вівторок, 19 квітня 2022, 17:36
В Одесі та області зменшується час комендантської години, тепер він впроваджується з 22:00 до 05:00.
Джерело: Одеська обласна державна адміністрація
Дослівно: "Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 22:00 до 05:00.
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Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень".
Що передувало: З 29 березня на території Одеси та Одеської області комендантську годину було встановлено з 21:00 до 06:00.