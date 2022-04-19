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В Одесі та області зменшують час комендантської години

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 17:36
ілюстративне фото, AFP VIA GETTY IMAGES

В Одесі та області зменшується час комендантської години, тепер він впроваджується з 22:00 до 05:00.

Джерело: Одеська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 22:00 до 05:00.

Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень".

Що передувало: З 29 березня на території Одеси та Одеської області комендантську годину було встановлено з 21:00 до 06:00.

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Теми: ОдесаОдеська областьвійна
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