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В Одессе и области уменьшают время комендантского часа

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 17:36
иллюстративное фото, AFP VIA GETTY IMAGES

В Одессе и области уменьшается время комендантского часа, теперь оно вводится с 22:00 до 05:00.

Источник: Одесская областная государственная администрация

Дословно: "Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00.

Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".

Что предшествовало: С 29 марта на территории Одессы и Одесской области комендантский час был установлен с 21:00 до 06:00.

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Темы: ОдессаОдесская областьвойна
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