В Одессе и области уменьшают время комендантского часа
Вторник, 19 апреля 2022, 17:36
В Одессе и области уменьшается время комендантского часа, теперь оно вводится с 22:00 до 05:00.
Источник: Одесская областная государственная администрация
Дословно: "Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 22:00 до 05:00.
Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".
Что предшествовало: С 29 марта на территории Одессы и Одесской области комендантский час был установлен с 21:00 до 06:00.
ВИДЕО ДНЯ