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Румунія збирається передати Україні зброю зі своїх резервів

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 17:56

Румунія передасть Україні зброю із резервів деяких установ системи національної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Romania Libera.

Це рішення стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства. З цього приводу Міністерство національної оборони підготувало проєкт надзвичайної постанови. Майбутній нормативний акт внесе зміни до розпорядження Уряду 122/1998. Постанова 122 регулювала "накопичення, вилучення та оновлення власних резервів сил національної оборони".

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У тексті проєкту зазначено, що це необхідно в контексті військового вторгнення Росії в Україну. Після схвалення цього документа Румунія зможе поставляти продукцію з військових резервів до союзних або партнерських держав. Як відомо, Україна є не країною-союзником, а країною-партнером НАТО.

Продукція, передана Румунією, буде надходити з резервів кількох відомств системи оборони.

Україна закликала країни НАТО дарувати або продавати зброю. Швидше за все, Україні запропонують зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові дуже добре вміють користуватися.

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Теми: зброяРумуніявійнаУкраїна
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