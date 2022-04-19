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Румыния собирается передать Украине оружие из своих резервов

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 17:56

Румыния передаст Украине оружие из резервов некоторых учреждений национальной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Romania Libera.

Это решение станет возможным благодаря внесению поправок в румынское законодательство. На этот счет Министерство национальной обороны подготовило проект чрезвычайного постановления. Будущий нормативный акт внесет изменения в распоряжение Правительства 122/1998. Постановление 122 регулировало "накопление, изъятие и обновление собственных резервов сил национальной обороны".

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В тексте проекта отмечено, что это необходимо в контексте военного вторжения России в Украину. После одобрения этого документа Румыния сможет поставлять продукцию из военных резервов в союзные или партнерские государства. Как известно, Украина является не страной-союзником, а страной-партнером НАТО.

Продукция, переданная Румынией, будет поступать из резервов нескольких ведомств системы обороны.

Украина призвала страны НАТО дарить или продавать оружие. Скорее всего, Украине предложат оружие производства бывшего СССР, которым украинские военные очень хорошо умеют пользоваться.

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Темы: оружиеРумыниявойнаУкраина
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