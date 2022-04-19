Херсонщина: з сільради зняли прапор РФ, окупанти погрожують розправою
Вівторок, 19 квітня 2022, 18:22
У Великокопанівській сільській територіальній громаді на Херсонщині місцеві мешканці зняли російський прапор з приміщення сільради, окупанти погрожують покаранням.
Джерело: оперативна інформація Херсонської ОДА станом на 12 годину
Дослівно: "Вчора вночі було знято російський прапор з приміщення Великокопанівської сільської ради.
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Але після цього окупанти повідомили, що планують закриття виїздів та в'їздів в село, закриття ринків, подворові обходи та обшуки, покарання сім'ї, в якій буде знайдено прапор".