Херсонщина: з сільради зняли прапор РФ, окупанти погрожують розправою

У Великокопанівській сільській територіальній громаді на Херсонщині місцеві мешканці зняли російський прапор з приміщення сільради, окупанти погрожують покаранням.

Джерело: оперативна інформація Херсонської ОДА станом на 12 годину

Дослівно: "Вчора вночі було знято російський прапор з приміщення Великокопанівської сільської ради.

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Але після цього окупанти повідомили, що планують закриття виїздів та в'їздів в село, закриття ринків, подворові обходи та обшуки, покарання сім'ї, в якій буде знайдено прапор".