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Херсонщина: с сельсовета сняли флаг РФ, оккупанты угрожают расправой

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 18:22
фото krai.lib.kherson.ua

В Великокопанивской сельской территориальной общине Херсонской области местные жители сняли российский флаг с помещения сельсовета, оккупанты угрожают наказанием.

Источник: оперативная информация Херсонской ОГА по состоянию на 12:00

Дословно: "Вчера ночью был снят российский флаг с помещения Великокопанивского сельского совета.

Но после этого оккупанты сообщили, что планируют закрытие выездов и въездов в село, закрытие рынков, подворовые обходы и обыски, наказание семье, в которой будет найден флаг".

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Темы: Херсонская областьоккупация
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