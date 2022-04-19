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На Луганщині чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі і поранені

Мазуренко Альона Вівторок, 19 квітня 2022, 18:28
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM глави ОВА ГАЙДАЯ

Поліція Луганської області розшукує 42-річного чоловіка, який кинув у поліцейських гранату, один поліцейський загинув, двоє – поранено.

Джерело: пресслужба Нацполіції 

Дослівно: "18 квітня за місцем мешкання 42-річного мешканця м. Лисичанськ поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату.

В ході вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців.

Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення.

Підозрюваний з місця події втік".

 

Деталі: Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб спіймати зловмисника.

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Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури.

Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Правоохоронці закликають українців не намагатися самостійно затримувати зловмисника, бо він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір.

Теми: Луганська областьполіціявійна
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