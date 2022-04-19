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В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненые

Алена МазуренкоВторник, 19 апреля 2022, 18:28
В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненые
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С TELEGRAM главы ОВА ГАЙДАЯ

Полиция Луганской области разыскивает 42-летнего мужчину, который бросил в полицейских гранату, один полицейский погиб, двое - ранены.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "18 апреля по месту жительства 42-летнего жителя г. Лисичанск полицейские совместно с представителями территориальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату.

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В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей.

В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения.

Подозреваемый с места происшествия скрылся".

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Детали: Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию, чтобы поймать злоумышленника.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

Правоохранители призывают украинцев не пытаться самостоятельно задерживать злоумышленника, потому что он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление.

Темы: Луганская областьполициявойна
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