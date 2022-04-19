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Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 18:45

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги.

Про це повідомила міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Міністерство не розкриває подробиць про зміст допомоги, способи доставки та терміни, щоб забезпечити доставку вантажу до місця призначення.

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Додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії.

Після початку російського вторгнення уряд Фінляндії відмовився від давньої політики країни не постачати зброю в зони бойових дій та вирішив надати Україні оборонну підтримку.

Теми: Фінляндіязброя
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